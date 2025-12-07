Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Οραντέα της Ρουμανίας, όταν ένας οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κυκλικό κόμβο, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί πάνω από άλλα αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, στην οποία διακρίνεται το όχημα να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, να χτυπά το νησίδα του κόμβου και να περνάει θεαματικά πάνω από δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο οδηγός, ηλικίας 49 ετών, υπέστη υπογλυκαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει λίγο πριν το ατύχημα. Οι διασώστες τον απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια, αφού το αυτοκίνητο σταμάτησε πάνω σε έναν στύλο.

Ο άνδρας υπέστη πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η αστυνομία επέβαλε στον οδηγό πρόστιμο 1.600 λέι (315 ευρώ) και του αφαίρεσε την άδεια οδήγησης για 90 ημέρες, ενώ η έρευνα για το ατύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.