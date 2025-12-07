Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το Σάββατο στη νότια Τουρκία, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Αδάνη και Γκαζιαντέπ, όταν το λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό-ρυμουλκούμενο που είχε σταματήσει λόγω σκασμένου λάστιχου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Βίντεο από το σημείο έδειχνε το μπροστινό δεξιό τμήμα του λεωφορείου να έχει καταστραφεί σοβαρά από τη σύγκρουση με το πίσω μέρος του φορτηγού, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά της Γκαζιαντέπ.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες βρίσκονταν στο λεωφορείο, και οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού, που επέζησε, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία έκλεισε προσωρινά τον δρόμο για τις έρευνες.

