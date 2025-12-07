Μια διαρροή νερού που σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Μουσείο του Λούβρου προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία της βιβλιοθήκης των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με δηλώσεις του μουσείου στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων από τις προθήκες του τον Οκτώβριο.

“Επηρεάστηκαν από 300 έως 400 βιβλία”, ανέφερε ο Φρανσίς Σταϊνμπόκ, αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του γαλλικού μέσου La Tribune de l’Art.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για “περιοδικά Αιγυπτιολογίας” και “επιστημονικής τεκμηρίωσης” που χρησιμοποιούνται από ερευνητές. Τα βιβλία, σκληρόδετα και χρονολογούμενα από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, δεν περιλαμβάνουν έργα πολιτιστικής κληρονομιάς. “Επί του παρόντος, δεν έχουμε ανεπανόρθωτες ή μόνιμες απώλειες”, σημείωσε ο ίδιος.

Πρόκειται για “εξαιρετικά χρήσιμα έγγραφα” αλλά “καθόλου μοναδικά στον κόσμο”. Ο Σταϊνμπόκ πρόσθεσε ότι τα βιβλία θα στεγνώσουν, θα αποκατασταθούν από βιβλιοδέτη και θα επιστρέψουν στη θέση τους στα ράφια.

Τα αίτια της διαρροής και η κατάσταση των υποδομών

Σύμφωνα με το μουσείο, η διαρροή εντοπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου στο υδραυλικό σύστημα που τροφοδοτεί τον εξοπλισμό θέρμανσης και εξαερισμού της βιβλιοθήκης, η οποία βρίσκεται στην πτέρυγα Mollien. Η βλάβη προκλήθηκε από κατά λάθος άνοιγμα βαλβίδας, που οδήγησε σε διαρροή από σωλήνα στην οροφή μιας αίθουσας.

Το υδραυλικό αυτό σύστημα χαρακτηρίζεται “τελείως απαρχαιωμένο” και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες. Η αντικατάστασή του προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, όπως διευκρίνισε ο Σταϊνμπόκ.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Το συνδικάτο CFDT-Culture σχολίασε ότι “το τελευταίο περιστατικό επιβεβαιώνει μια κατάσταση που επιδεινώνεται εδώ και πολύ καιρό“. Ανακοίνωσε επίσης γενική συνέλευση των συνδικάτων για αύριο, Δευτέρα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Προηγούμενα περιστατικά και σχέδια εκσυγχρονισμού

Το Λούβρο είχε βρεθεί στο επίκεντρο τον Οκτώβριο, όταν σημειώθηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Αν και τα τέσσερα μέλη της ομάδας συνελήφθησαν, τα κοσμήματα και οι εντολείς της κλοπής παραμένουν άφαντοι.

Τον Νοέμβριο, το μουσείο αναγκάστηκε να κλείσει μια γκαλερί λόγω φθορών στο κτίριο. Για να χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του, το Λούβρο σχεδιάζει να αυξήσει κατά 45% το εισιτήριο για μη Ευρωπαίους επισκέπτες από το 2026.

Το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο υποδέχτηκε το 2024 περίπου 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων το 69% προήλθε από το εξωτερικό.