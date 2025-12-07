Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση, μετά από καταγγελίες ότι άτομα δέχθηκαν επίθεση με «κάποιο είδος σπρέι πιπεριού» στο αεροδρόμιο Χίθροου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 8:11 το πρωί της Κυριακής, μετά από αναφορές ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν δεχτεί ψεκασμό με την ουσία από μια «ομάδα ανδρών» στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού 3 του μεταφορικού κόμβου.

Το περιστατικό προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις, καθώς τα τρένα και τα λεωφορεία προς το αεροδρόμιο σταμάτησαν και οι διαδρομές προς το αεροδρόμιο έκλεισαν προσωρινά.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες να «προβλέπουν επιπλέον χρόνο» για τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν ενημερώσεις.

Ο παράδρομος M4 προς και από τους τερματικούς σταθμούς 2 και 3 του αεροδρομίου Heathrow είχε προσωρινά κλείσει, αλλά σύμφωνα με την National Highways έχει πλέον ανοίξει ξανά.

