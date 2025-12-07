Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση, μετά από καταγγελίες ότι άτομα δέχθηκαν επίθεση με «κάποιο είδος σπρέι πιπεριού» στο αεροδρόμιο Χίθροου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 8:11 το πρωί της Κυριακής, μετά από αναφορές ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν δεχτεί ψεκασμό με την ουσία από μια «ομάδα ανδρών» στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού 3 του μεταφορικού κόμβου.

Το περιστατικό προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις, καθώς τα τρένα και τα λεωφορεία προς το αεροδρόμιο σταμάτησαν και οι διαδρομές προς το αεροδρόμιο έκλεισαν προσωρινά.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες να «προβλέπουν επιπλέον χρόνο» για τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν ενημερώσεις.

Ο παράδρομος M4 προς και από τους τερματικούς σταθμούς 2 και 3 του αεροδρομίου Heathrow είχε προσωρινά κλείσει, αλλά σύμφωνα με την National Highways έχει πλέον ανοίξει ξανά.

My son gassed at London Heathrow pic.twitter.com/sc7U9OeUZ8 — Dr Paula Byrne Author FRSA (@paulajaynebyrne) December 7, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέκλυσαν τον Τερματικό Σταθμό 3 μετά από αναφορές για ένα «συμβάν» στο αεροδρόμιο γύρω στις 8:50 π.μ.

What’s happened at Heathrow? Why’s all the trains departing and arriving at Heathrow cancelled??? #London #UK pic.twitter.com/Qsq07WqbG6 — MisterKhanh (@Misterkhanh) December 7, 2025

Τα τρένα και τα λεωφορεία προς τον συγκοινωνιακό κόμβο σταμάτησαν την Κυριακή το πρωί, καθώς η αστυνομία έσπευσε να ανταποκριθεί σε αναφορές για ένα «σοβαρό περιστατικό» στο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3, μεταδίδει ο Independent.

BREAKING: Emergency services are responding to an incident at Heathrow. The airport said crews were in the multi-storey car park in Terminal 3. Sky’s @emmabirchley has the details.https://t.co/vGEds13c2Y 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/DaxspGmnqx — Sky News (@SkyNews) December 7, 2025

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Χίθροου δήλωσε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3. Θα παρέχουμε ενημερώσεις σύντομα».

Ο αυτοκινητόδρομος M4 Spur Road προς και από τους τερματικούς σταθμούς 2 και 3 του Heathrow έκλεισε προσωρινά, αλλά έχει πλέον ανοίξει ξανά, σύμφωνα με την National Highways.

Ο τερματικός σταθμός 3 χρησιμοποιείται από τις Virgin Atlantic, Delta, Emirates, Cathay Pacific, Qantas και πολλές άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης όπου συνέβη το περιστατικό βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την περιοχή check-in.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Independent, το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία ή διαμαρτυρία.