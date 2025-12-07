Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές, ωστόσο θα υπάρχουν και ανοίγματα του καιρού. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Από το απόγευμα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη βόρεια Κρήτη, ενώ λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Βαθμιαία, από το μεσημέρι και από τα βόρεια, ο καιρός στη βόρεια και δυτική χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο θα γίνει σχεδόν αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Άνεμοι και Θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, με μέγιστες τιμές στα βόρεια ηπειρωτικά 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, θα επικρατούν νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές και μερική ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις με παροδικές βροχές τις πρωινές ώρες θα δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε γενικά αίθριο καιρό, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 8 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου.

Η Τάση της Υπόλοιπης Εβδομάδας

Η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα εισέρχεται σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας περιορίζει τις βροχές και αφήνει τη χώρα σε καιρική ανάπαυλα, με γενικά ήπιες και πιο ξηρές συνθήκες. Οι βροχές θα είναι πλέον περιορισμένες, μικρής έντασης και πολύ τοπικές, με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας και γενικά ήπιες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα από την Τρίτη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, θα επικρατούν καλές συνθήκες, προσφέροντας δυνατότητα για βόλτες και δραστηριότητες.