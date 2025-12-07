Διακοπές κυκλοφορίας καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και της παρατεταμένης βροχόπτωσης. Σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νέας Λυκογιάννης – Παλαιάς Λυκογιάννης, καθώς και σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου, στην Ημαθία.

Στην Πιερία, προβλήματα παρατηρούνται στη συνδετήρια δημοτική οδό από Νέα Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», όπου έχουν κλείσει δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Σκοτίνας. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην ιρλανδική διάβαση του ρέματος Ξηρολάκι, στη συνδετήρια δημοτική οδό Άγιου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας.

Αντίστοιχα, στη Χαλκιδική, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Επιπλέον, κλειστές παραμένουν ιρλανδικές διαβάσεις εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μεγάλης Παναγίας και Ολυμπιάδας, λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων. Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στις πληγείσες περιοχές.