Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position για το Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι ενόψει του κρίσιμου αγώνα για τον τίτλο της Formula 1, καθώς ο Λάντο Νόρις ξεπέρασε τον Όσκαρ Πιάστρι κατά μόλις 0,03 δευτερόλεπτα, για να βρεθεί στην πρώτη σειρά με τον κύριο αντίπαλό του για τον τίτλο.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull και κάτοχος του τίτλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ήταν ο ταχύτερος στα επίσημα δοκιμαστικά και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης, έχοντας όμως δίπλα του τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Λάντο Νόρις.

Ο Τζορτζ Ράσελ εξασφάλισε την τέταρτη θέση στην εκκίνηση, παρά τα σφάλματα υπερστροφής και στους δύο γύρους. Ο Charles Leclerc ήταν πέμπτος, αν και παραδέχτηκε μέσω ασυρμάτου ότι ήταν «έκπληξη» που κατάφερε να περάσει το Q2 – σημειώνοντας ότι ήταν στα πρόθυρα να διακόψει τον γύρο του «περίπου πέντε φορές» λόγω της ασυνέπειας του χειρισμού της Ferrari του.

Η πιο εκρηκτική, αμφίρροπη και γεμάτη ανατροπές Formula 1 των τελευταίων ετών κορυφώνεται φέτος, σε ένα Πρωτάθλημα που κρατάει αμείωτη την αγωνία μέχρι την τελευταία στροφή, καθώς ο μεγάλος νικητής δεν έχει ακόμη αναδειχθεί!

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, έχουμε έναν μεγάλο τελικό με τρεις διεκδικητές: τον Νόρις (408 βαθμοί), τον Φερστάπεν (396 βαθμοί) και τον Πιάστρι (392 βαθμοί). Όπως το 2010, έτσι και φέτος ο τελικός διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι. Είναι η 17η φορά που φιλοξενείται αγώνας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την πρώτη να έχει πραγματοποιηθεί το 2009. Πολυνίκης στη Yas Marina, με πέντε νίκες, είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Εκεί κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του, το 2014, και τον πρώτο για λογαριασμό της Mercedes. Ο Φερστάπεν έχει τέσσερις νίκες, όπως και τέσσερις τίτλους. Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του ο Ολλανδός τον κατέκτησε σε αυτή την πίστα το 2021, σε μια βραδιά που έχει μείνει αξέχαστη!

Φέτος, οι τρεις διεκδικητές του τίτλου έχουν από επτά νίκες, αλλά μπαίνουν στην τελική μάχη με διαφορετική δυναμική. Στον Λάντο Νόρις αρκεί να ανέβει στο βάθρο (3ος) για να κατακτήσει τον τίτλο. Ο Μαξ Φερστάπεν χρειάζεται νίκη και τον Νόρις εκτός βάθρου. Για τον Όσκαρ Πιάστρι το έργο είναι πιο δύσκολο, καθώς χρειάζεται νίκη και τον Νόρις στην έκτη θέση για να στεφθεί πρωταθλητής. Ο Αυστραλός ξεκινά την προσπάθειά του με μειονέκτημα, καθώς στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών θα υποχρεωθεί να παραχωρήσει τη θέση του στον δοκιμαστή της ομάδας, Πάτο Ο’ Γουάρντ. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός γίνεται βάσει των κανονισμών της FIA, που προβλέπουν ευκαιρίες για νέους οδηγούς. Στη Yas Marina έχει κριθεί ο τίτλος των οδηγών τέσσερις φορές: το 2010 (Φέτελ), το 2014 (Χάμιλτον), το 2016 (Ρόσμπεργκ) και το 2021 (Φερστάπεν).

Η πίστα έχει μήκος 5.281 μ., διαθέτει 16 στροφές και ο αγώνας θα διαρκέσει 58 γύρους. Στην πλειονότητά τους οι στροφές είναι αργές· χαρακτηριστικό της διαδρομής αποτελεί ο ρυθμός «φρένο–γκάζι», χωρίς γρήγορες καμπές. Αυτό ευνοεί ομάδες όπως η Ferrari, που δεν έχουν καλή αεροδυναμική απόδοση στις ταχείες στροφές. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται γόμες από το μαλακό άκρο της γκάμας: C3, C4 και C5. Θα είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιηθούν τόσο φαρδιά ελαστικά. Από το 2026 θα παραμείνουν οι ζάντες 18 ιντσών, αλλά τα ελαστικά θα γίνουν στενότερα