Τραγωδία στην Αυστρία σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου, όταν η 33χρονη κλιματολόγος Κέρστιν Γκέρτνερ έχασε τη ζωή της από υποθερμία στην κορυφή του Grossglockner, το υψηλότερο βουνό της χώρας. Η γυναίκα πέθανε μόλις 50 μέτρα πριν από την κορυφή, σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -20°C.

Η Κέρστιν, από το Σάλτσμπουργκ, συμμετείχε στην ανάβαση μαζί με τον σύντροφό της, Τόμας Πλάμπεργκερ, 39 ετών, έμπειρο ορειβάτη. Όταν η γυναίκα άρχισε να εξαντλείται και δεν μπορούσε να συνεχίσει, εκείνος αποφάσισε να την αφήσει πίσω για να αναζητήσει βοήθεια. Έλειψε για 6,5 ώρες, χωρίς να τη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο ή καταφύγιο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Πλάμπεργκερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι αρχές επισημαίνουν ότι εγκατέλειψε την 33χρονη σε συνθήκες ακραίου ψύχους, εξαντλημένη και αποπροσανατολισμένη στο σκοτάδι, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό της.

Συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το προφίλ της Κέρστιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτο με φωτογραφίες από ορειβατικές εξορμήσεις με τον σύντροφό της. Η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως «παιδί του χειμώνα» και «άνθρωπο του βουνού».

Φίλοι και συγγενείς της έχουν δημιουργήσει διαδικτυακή σελίδα μνήμης για να την τιμήσουν. «Αναπαύσου εν ειρήνη στον ουρανό!» και «Πίσω από τα δάκρυα της θλίψης κρύβεται το χαμόγελο της ανάμνησης!» είναι μερικά από τα μηνύματα που άφησαν χρήστες, ενώ κοντινά της πρόσωπα σημείωσαν: «Σε σκεφτόμαστε ακόμα πολύ συχνά!».

Οι συνθήκες της διάσωσης

Οι ομάδες διάσωσης δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Κέρστιν παρά το επόμενο πρωί, καθώς οι άνεμοι έπνεαν με ένταση που έφτανε τα επίπεδα τυφώνα. Όταν εντοπίστηκε, βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής, χωρίς τις αισθήσεις της.