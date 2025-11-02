Μαύρη μέρα χθες στις Άλπεις Ορτλερ, στο Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, όταν μια «φονική» χιονοστιβάδα έπληξε δύο ομάδες Γερμανών ορειβατών, όχι μακριά από τα ελβετικά σύνορα. Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους μια 17χρονη κοπέλα, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Η πρώτη ομάδα, τριών ατόμων, θάφτηκε ολόκληρη κάτω από το χιόνι. Δεν υπήρξε τρόπος να τους σώσουν. Στη δεύτερη ομάδα των τεσσάρων, δύο ορειβάτες κατάφεραν να φτάσουν σε καταφύγιο, αλλά ο πατέρας και η κόρη του, 17 ετών, παρασύρθηκαν από το φαράγγι όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα.

Η αναζήτησή τους έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, και οι σοροί τους εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί. Οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης κάνουν λόγο για μια στιγμή φρίκης, όπου η φύση έδειξε την αδυσώπητη δύναμή της.

Μια τραγωδία που υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι πιο έμπειροι ορειβάτες, δεν μπορούν να «νικήσουν» τη… φύση!