Καθησυχαστικός εμφανίσθηκε μιλώντας στα tanea.gr ο καθηγητής Γεωλογικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας για τον σεισμό έντασης 4,6 βαθών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στα Καλάβρυτα.

Όπως είπε ο κ. Λέκκας, ο σεισμός έγινες αισθητός σε Αχαΐα, Κορινθία, Αρκαδία και τις γύρω περιοχές, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν το φαινόμενο. Αν και όπως είπε, η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν κι άλλους σεισμούς και μεγαλύτερου μεγέθους, η δόνηση των 4,6 Ρίχτερ και ένας μετασεισμός έντασης 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δεν εμπνέουν ανησυχία.

Ωστόσο, όπως είπε κλείνοντας «πρέπει να δώσουμε κάποια προσοχή».