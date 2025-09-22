Ένας ακόμη σεισμός σημειώθηκε στο Άγιο Όρος, γεγονός που –όπως παραδέχονται οι επιστήμονες– προβληματίζει, αν και δεν προκαλεί ανησυχία.

«Δεν μας ανησυχεί, αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι», δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, εξηγώντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 σεισμοί. Από αυτούς, οι δέκα έχουν ξεπεράσει τα 4 Ρίχτερ, με τον ισχυρότερο –5,2 Ρίχτερ– να σημειώνεται πριν από τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς φαίνεται να έχει ακόμη ενέργεια, ωστόσο δεν αναμένεται να δώσει δονήσεις μεγαλύτερες από 5,2 Ρίχτερ. «Δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια, βρίσκεται σε υποθαλάσσιο χώρο και εισέρχεται μερικώς στον χερσαίο, σε ικανό βάθος, γι’ αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε τις πραγματικές του διαστάσεις», τόνισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η φύση δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια: «Δεν μπορούμε να διερευνήσουμε τις προθέσεις της. Δεν είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται, όπως ένα σύννεφο ή μια κακοκαιρία. Βασιζόμαστε μόνο στις καταγραφές των σεισμογράφων».

Κλείνοντας, ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί με μικρότερα μεγέθη: «Δεν θα φτάσουμε σε σεισμούς πάνω από 5 Ρίχτερ ώστε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».