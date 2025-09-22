Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που λειτουργεί για λογαριασμό του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά από τις Καρυές του Αγίου Όρους, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

«Δεν μας ανησυχεί, αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι», δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, εξηγώντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 σεισμοί. Από αυτούς, οι δέκα έχουν ξεπεράσει τα 4 Ρίχτερ, με τον ισχυρότερο –5,2 Ρίχτερ– να σημειώνεται πριν από τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς φαίνεται να έχει ακόμη ενέργεια, ωστόσο δεν αναμένεται να δώσει δονήσεις μεγαλύτερες από 5,2 Ρίχτερ. «Δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια, βρίσκεται σε υποθαλάσσιο χώρο και εισέρχεται μερικώς στον χερσαίο, σε ικανό βάθος, γι’ αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε τις πραγματικές του διαστάσεις», τόνισε.

Ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί με μικρότερα μεγέθη: «Δεν θα φτάσουμε σε σεισμούς πάνω από 5 Ρίχτερ ώστε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».