Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι ειδικοί για τον σεισμό στην Ξάνθη μεγέθους 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στις 9:16. Ο Καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε για το φαινόμενο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Εκδηλώθηκε στις 9:16. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους. Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.