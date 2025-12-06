Ένταση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας κατά την πορεία στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της στην οδό Πανεπιστημίου, όταν κάποιοι προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια. Στην διασταύρωση με την Εμμανουήλ Μπενάκη επιχείρησαν να κινηθούν προς το σημείο που σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, ωστόσο δυνάμεις των ΜΑΤ τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών, ενώ από την άλλη πλευρά εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, ενώ έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων στα Προπύλαια.

Στην πορεία συμμετείχαν σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας περίπου 5.000 διαδηλωτές. Ο όγκος των διαδηλωτών ξεκίνησε από τα Προπύλαια, όταν έφτασε για δεύτερη φορά στο ύψος της Εμμανούηλ Μπενάκη, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ προς διμοιρία των ΜΑΤ, η οποία απάντησε με χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 37 προσαγωγές και τρεις συλλήψεις.

Δείτε φωτογραφίες: