Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας. Με κεντρικό σύνθημα «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη», οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Σύνταγμα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας σημειώθηκε ένταση, όταν η κεφαλή της διαδήλωσης επιχείρησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Στο σημείο της συμβολής Μπενάκη και Πανεπιστημίου είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών, ενώ προχώρησαν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σε 15 συλλήψεις. Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων τέσσερις συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα υπόλοιπα μπλοκ της πορείας κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια, όπου και ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί πλήρως.