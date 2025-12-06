«Κόκκινος» συναγερμός σήμανε από το πρωί του Σαββάτου (6/12) στη Θεσσαλία, καθώς υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας.

Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι προειδοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά στην περιοχή των Φαρσάλων. Στον νομό της Λάρισας ξύπνησαν μνήμες από την κακοκαιρία Daniel, καθώς ακόμη δεν έχουν στεγνώσει τα νερά της προηγούμενης κακοκαιρίας και η περιοχή πλημμύρισε και πάλι. Στο επίκεντρο της υδάτινης λαίλαπας βρέθηκαν τα χωριά των Φαρσάλων.

Η απόγνωση καθρεφτίζεται στα μάτια των κατοίκων. Έχασαν το μέτρημα, καθώς -όπως λένε- είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά που πλημμυρίζουν. Στο Ανωχώρι, η Αθηνά Σοφλιάδη εγκατέλειψε το σπίτι της μετά από προειδοποίηση του 112. Σήμερα, επέστρεψε για να το βρει πλημμυρισμένο. «Κάθε φορά αυτό, πέντε φορές, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα» είπε μιλώντας στο MEGA.

Με drone τοπικοί φορείς ελέγχουν την περιοχή, την ώρα που ανάστατοι κάτοικοι παραμένουν για ασφάλεια σε ψηλά σημεία. Το Ευύδριο «πνίγηκε», ενώ ο δρόμος Τρικάλων–Βόλου μέσω Φαρσάλων πλημμύρισε ολοσχερώς. Η κακοκαιρία Byron έπληξε με σφοδρότητα τον νομό Τρικάλων ανεβάζοντας επικίνδυνα τη στάθμη των ποταμών. Ο Πάμισος υπερχείλησε, ενώ Ληθαίος και Πηνειός έφτασαν στα όριά τους.