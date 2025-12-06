Ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία «BYRON» και η επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Μεγαρέων, υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αυτοψίες στις πληγείσες κατοικίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι «η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά κλιμάκια για την άμεση καταγραφή των ζημιών». Όπως τόνισε, προτεραιότητα αποτελεί η ταχεία και δίκαιη αποζημίωση των πολιτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν, ενώ κάλεσε τους κατοίκους να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ακριβή και αποτελεσματική ολοκλήρωση των αυτοψιών.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επισήμανε ότι συνεχίζεται η στενή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί πως «κανένας πληγέντας δεν θα μείνει χωρίς στήριξη». Η Πολιτική Προστασία, όπως είπε, βρίσκεται δίπλα στους πολίτες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποκατάστασης.

Σύσκεψη με Δημάρχους και Περιφέρεια

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος, ο δήμαρχος Μάνδρας Αρμόδιος Δρίκος, η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης και ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννης Παυλής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθορίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Αυτοψίες και αποζημιώσεις για τους πληγέντες

Τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ έχουν ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες στις κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες λαμβάνουν άμεσα το δελτίο αυτοψίας, το οποίο υποβάλλουν στον Δήμο για τη δημιουργία φακέλου πληγέντα. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων, οι φάκελοι αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα δέκα ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάνουν στο υπουργείο, η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται εντός τριών ημερών.

Έργα αποκατάστασης υποδομών

Οι Δήμοι καλούνται να καταγράψουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που απαιτούνται στις περιοχές τους και να τα προτεραιοποιήσουν. Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι τα έργα αυτά θα τεθούν προς εξέταση κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), στις αρχές Ιανουαρίου.

Αποζημιώσεις για επιχειρήσεις

Η Περιφέρεια οφείλει εντός δέκα ημερών να ολοκληρώσει τις αυτοψίες στις πληγείσες επιχειρήσεις. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων, οι φάκελοι θα αποσταλούν στο υπουργείο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αποζημίωση των επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι αυτοψίες διενεργούνται κατόπιν υπόδειξης των Δημοτικών Αρχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος και καταγραφή των ζημιών. «Οι Δήμοι και η Περιφέρεια βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων», αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.