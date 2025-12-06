Η κακοκαιρία Byron δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το Καστελλόριζο. Από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, οι συνεχείς βροχοπτώσεις μετατράπηκαν σε ορμητικά νερά που κατέβηκαν από τα βουνά, «πνίγοντας» τον οικισμό και παρασύροντας λάσπες και χώματα μέχρι την παραλία.

Τα σοκάκια και το λιμάνι έγιναν λιμνοθάλασσα, ενώ σπίτια και καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Όπως δήλωσε στη Δημοκρατική ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης το πρωί το νησί είχε «βαφτεί στο κόκκινο», αφού τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό σαν καταρράκτης εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν να μετατρέψουν σε λιμνοθάλασσα τα σοκάκια και το λιμάνι εξαφανίζοντας την παραλιακή ζώνη που ήταν απροσπέλαστη.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να έχουν πλημμυρίσει».

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σε ανάρτησή του έγραψε: «Καλημέρα στο Καστελόριζο μας. Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζο μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι τους είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθεί», σημείωσε στη δήλωσή του.

Λασπόνερα από κοκκινόχωμα πλημμύρισαν όλο το νησί που κυριολεκτικά έμοιαζε να βουλιάζει στα νερά, παρασύροντας φερτά υλικά, χαλίκια, πέτρες, κλαδιά δέντρων κλπ, ενώ ο Δήμος βρισκόταν επί ποδός και οι κάτοικοι προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Σε ένα απίστευτο θέαμα, από τους τόνους λάσπης που έπεφταν μέσα. Τέλος, ο κ. Ασβέστης επισήμανε ότι θα πρέπει να γίνει διευθέτηση του ρέματος.