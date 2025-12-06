Σε επικαιροποίηση της λίστας των δρόμων που παραμένουν κλειστοί ή υπάρχουν προβλήματα στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, προχώρησε η Τροχαία.

Eιδικότερα, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές διακοπές:

Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται εκ νέου μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Λόγω πτώσης βράχων στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία

Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος): Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι.

Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης.

Οδός Βραυρώνος: Κλειστή από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνος έως τη Λεωφόρο Βραυρώνος.

Διακοπή της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Δομοκό και στα χωριά από βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών – Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας.

Προβλήματα σε δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει ορισμένες διαδρομές απροσπέλαστες.

Συγκεκριμένα, στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κονταριώτισσας – Δίου, στο ύψος της διασταύρωσης Βροντούς, ενώ παραμένουν από χθες τα προβλήματα στη δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στο ρέμα «Καντίρ» στη Λεπτοκαρυά, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας.

Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί από χθες η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Καλυβών – Γερακινής με κατεύθυνση από Καλύβες προς Γερακινή, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε ιρλανδικές διαβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.

Στην Ημαθία, οι δυσκολίες συνεχίζονται σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.