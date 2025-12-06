Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα για την αξιολόγηση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία και για την αποδρομή της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στη Θεσσαλία έως το απόγευμα, ωστόσο η έντασή τους θα μειώνεται σταδιακά, κυρίως στις βόρειες περιοχές.

Παράλληλα, μέχρι νωρίς το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και την ετοιμότητα των υπηρεσιών, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.