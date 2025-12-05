Ουκρανικό drone χτύπησε ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας, Γκρόζνι, το πρωί της Παρασκευής. Το πλήγμα προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και σημαντικές υλικές ζημιές, αλλά σύμφωνα με τον ηγέτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, δεν υπήρξαν θύματα.

Το πλήγμα, σύμφωνα με την Kyiv Post, έγινε σε εμβληματικό για την περιοχή ουρανοξύστη, όπου στεγάζονται διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα τοπικά γραφεία της FSB, της ρωσικής υπηρεσίας κατασκοπίας.

Ukrainian drone strike hit a high-rise in the Grozny-City complex—one of the deepest hits inside Russia, ~1,500 km from the front. The blast ignited several upper floors of a tower housing key Chechen government offices. pic.twitter.com/dv3IS3Ycki — Clash Report (@clashreport) December 5, 2025

Το κατεστραμμένο κτίριο στεγάζει κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους, γραφεία του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τσετσενίας, το γραφείο του επιτρόπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εκλογική Επιτροπή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας διευθύνεται από τον Άνταμ Καντίροφ, γιο του Ραμζάν Καντίροφ.

Κυβερνητικές υπηρεσίες

Το κτίριο στεγάζει επίσης τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς η ρωσική υπηρεσία αεροπορίας Rosaviatsia επέβαλε την Παρασκευή προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων στα αεροδρόμια του Γκρόζνι, του Βλαντικαφκάζ, του Μάγκας και του Μινεράλνιε Βόντι λόγω της αυξανόμενης απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

☕ An explosive morning in Chechnya: Ukrainian drones hit “Grozny-City,” damaging offices of Chechen security agencies A UAV strike was recorded in the “Grozny-City” district, damaging one of the high-rise towers. The building hosts offices of the Chechen Security Council, the… https://t.co/KEirtnZczP pic.twitter.com/gHNZhN5yHT — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άλλο drone εξερράγη αργότερα στην περιοχή της πίστας αγώνων του Φρουρίου του Γκρόζνι. Επίσης δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε ένα αυξανόμενο κύμα ουκρανικών επιθέσεων εντός της Τσετσενίας. Στις 2 Δεκεμβρίου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις της FSB στην περιοχή Άτσχοϊ-Μαρτάν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Το Vesti, μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον κύριο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο της Ρωσίας, δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε έναν μεγάλο γυάλινο πύργο, ύψους 145 μέτρων, με σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους, από τον οποίο υψώνονταν μαύρος καπνός και φλόγες.

Περιορισμοί στις πτήσεις

Στο Telegram, η Ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι επέβαλε περιορισμούς στις αναχωρήσεις και τις αφίξεις στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι για περίπου τρεις ώρες «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων», ένα συνηθισμένο μέτρο κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τσετσενίας.