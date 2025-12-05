Με τα βλέμματα εντός του ΠΑΣΟΚ στραμμένα στις δημοσκοπήσεις και στο συνέδριο του κόμματος, που προετοιμάζεται για τον Μάρτιο, υπάρχει ένα εσωκομματικό μέτωπο που δεν έχει κλείσει: ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που βρίσκεται στην σκληρή πτέρυγα των επικριτών του Νίκου Ανδρουλάκη, στην τελευταία του συνέντευξη (iefimerida) δεν έθεσε ευθέως ζήτημα για το πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όμως άφησε να εννοηθεί ότι είναι ένα θέμα ανοιχτό, πριν ή μετά τις εθνικές εκλογές, εφόσον ο ίδιος ο Ανδρουλάκης πάρει πρωτοβουλία.

«Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22%, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας – το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του», σχολίασε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Βουλής. «Τι κοιτάς σε ένα κόμμα; Πρώτον την ηγεσία του, τον αρχηγό του. Ο αρχηγός εκλέχτηκε πρόσφατα, δημοκρατικά αρά δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Αν θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία, θα την πάρει ο ίδιος. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να την πάρει ο ίδιος, εγώ δεν μπορώ να υποδείξω στον Πρόεδρο ο οποίος είναι εκλεγμένος πρόσφατα», ανέφερε ο Κωνσταντινόπουλος, υπενθυμίζοντας πως μετά τις ευρωεκλογές ο ίδιος ήταν ένα από τα πρόσωπα που έθεσε ζήτημα ηγεσίας: «Εγινε, ήταν μια πολύ εξαιρετική διαδικασία υπήρξαν αποτελέσματα που ήταν απολύτως σεβαστά, άρα κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πρόεδρο, πριν όποιας πρωτοβουλίας μπορεί να πάρει ο ίδιος».

Στο σχόλιο, ίσως το πιο αιχμηρό από όσα έχει ακούσει η Χαριλάου Τρικούπη από την εσωκομματική διαδικασία του 2024, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega: «Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις», τόνισε. «Το πώς, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί. Όπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σε αυτή τη μάχη», απάντησε.