Δύσκολες σχέσεις, εκβιασμοί και συγκρούσεις που συνεχώς κλιμακώνονται έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Οι ήρωες αναμετρώνται με τις συνέπειες των επιλογών τους, ενώ νέα μυστικά και απρόβλεπτες αποκαλύψεις ταράζουν τις ζωές τους.

Η Δάφνη βρίσκεται σε απόγνωση από τους απανωτούς εκβιασμούς και εξομολογείται την αλήθεια στη Χριστιάνα προκειμένου να ζητήσει τη βοήθειά της.

Ο Στέφανος και η Βασιλική δίνουν δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μαζί με τις κόρες τους.

Ο Παυλής και ο Στάθης πιάνονται στα χέρια μπροστά στα μάτια του Αντώνη. Πόσο πειστική θα είναι η εξήγηση που θα του δώσουν;

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 7 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 60 (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Ο Στέφανος θορυβείται από τη διαθήκη της Σοφίας και συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το πώς να κινηθεί. Η Βασιλική επιστρέφει στη Μάνη και τα βάζει με όλους επειδή ήξεραν για το συμβάν και δεν την ενημέρωσαν εσκεμμένα, ενώ εκείνη ήθελε να συμπαρασταθεί στη μικρή Μαλένα που την έχει αγαπήσει πολύ. Η Δάφνη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της όταν ο εκβιαστής τής ζητάει αυτή τη φορά 20.000 ευρώ. Η Χριστιάνα βάζει και δεύτερο δικηγόρο στην υπόθεση του Μιχάλη, παρά τη θέλησή του, με αποτέλεσμα να τσακωθούν άσχημα. Ο Λυκούργος, από την άλλη μεριά, δεν δέχεται να συνεργαστεί με κανέναν και παραιτείται. Ο Αντώνης αποφασίζει να καθαιρέσει τον Δημοσθένη και να αναβαθμίσει την Αμαλία. Ο Κωνσταντίνος βγαίνει από το μπάνιο κι εκείνη την ώρα μπαίνει στο σπίτι η Αριάδνη απροειδοποίητα, με κλειδιά που της έχει δώσει η Ισμήνη. Μετά από αυτό, ο Κωνσταντίνος έξαλλος μετακομίζει στου Λυκούργου και τσακώνεται με την Ισμήνη που έδωσε τα κλειδιά στην Αριάδνη. Η Κούλα ενημερώνει την Ασπασία πως η επέμβαση του Δημοσθένη δεν πήγε καλά και δεν θα ξαναπερπατήσει. Ο Μιχάλης, μετά από εντολή της Μαρουσώς, δέχεται επίθεση μέσα στη φυλακή. Η Μαλένα, μέσω της παιδοψυχολόγου, μαθαίνει την αλήθεια πως η μητέρα της πέθανε.

Επεισόδιο 61 (Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Η Αριάδνη είναι αποφασισμένη να μείνει με την Ισμήνη, αγνοώντας τις αντιρρήσεις του Κουράκου ο οποίος της κάνει μεγάλη σκηνή, αλλά δεν καταφέρνει να τη μεταπείσει. Ο Στέφανος, απελπισμένος, προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη Μαλένα που θρηνεί τη μαμά της και δυσκολεύεται

να συνειδητοποιήσει το θλιβερό γεγονός. Ο Μιχάλης είναι άσχημα τραυματισμένος από τους συγκρατούμενούς του και αρνείται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο. Η Χριστιάνα, από την άλλη, αναθέτει στον Αντώνη να πιέσει τη Μαρουσώ προκειμένου να ξεμπλέξει τον Μιχάλη από τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Παυλής έρχεται, για μία ακόμη φορά, σε σύγκρουση με τον Στάθη και η Ερωφίλη απαιτεί από την Αλεξάνδρα να συγκρατήσει τον ανηψιό της. Η Μαλένα θέλει να δει τη Στελλίτσα και ο Στέφανος αναγκαστικά την πηγαίνει στο σπίτι της Βασιλικής, όμως η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση για μία περίπτωση κακοποίησης και δεν σκοπεύει να την αφήσει να περάσει έτσι. Η Δάφνη αποφασίζει να εξομολογηθεί στη Χριστιάνα όλη την αλήθεια για το παρελθόν της και την παρακαλεί να τη βοηθήσει να πάρει το μωρό και να φύγει κρυφά από την Κρήτη.

Επεισόδιο 62 (Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Η Χριστιάνα είναι αποφασισμένη να προστατέψει τη Δάφνη κι έτσι ζητάει τη βοήθεια του Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή, ενώ του δίνει εντολή να «τακτοποιηθεί» οριστικά το ζήτημα. Την ίδια ώρα, ο Τζον κι η Αθηνά πιάνουν τη Φιλιώ να λέει ακόμη ένα ψέμα κι αποφασίζουν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της. Ο Πότης, πιστεύοντας πως η Ασπασία είναι η γυναίκα που θα μπορούσε τον κάνει ευτυχισμένο, ξεκινά ένα αδέξιο αλλά τρυφερό φλερτ, προκαλώντας γέλιο στον Λυκούργο και την Άννα. Η πίεση που άσκησε ο Αντώνης πιάνει τόπο, αφού η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο για να «ξελασπώσει» τον Μιχάλη. Ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο. Έτσι, μια ψεύτικη αφορμή για να συναντηθούν αρκεί για να αποδείξει πως αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον, είναι πολύ έντονο. Ο Μανώλης εισβάλει σε ένα σπίτι και σκορπά τον θάνατο, στο όνομα της δικής του «δικαιοσύνης». Η Αλεξάνδρα παρατηρεί ένα περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αποκαλύψεις που κανείς στην οικογένειά της δεν είναι έτοιμος να ακούσει.

Επεισόδια 63 + 64 (Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21:00)

Ο Στέφανος και η Βασιλική δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις και αποφασίζουν να είναι ξανά μαζί, ενώ προς το παρόν το ανακοινώνουν μόνο στη Μαλένα και τη Στελλίτσα. Η Μαρουσώ, θορυβημένη από τις εντολές που της έδωσε ο Αντώνης, στήνει μια υπόθεση προκειμένου να αθωώσει τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης, από την άλλη, εξακολουθεί να μη δέχεται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο, παρά το γεγονός ότι η Ερωφίλη τον επισκέπτεται και προσπαθεί να τους τα συμβιβάσει. Παράλληλα, η Χριστιάνα ανακοινώνει στη Δάφνη πως την απάλλαξε από τον εκβιαστή, αλλά εκείνη επιμένει να μάθει πώς το κατάφερε αυτό. Η Αριάδνη εξακολουθεί να μένει τα βράδια με την Ισμήνη και μια συζήτηση που θα προσπαθήσει να κάνει με τον Γιώργη, θα καταλήξει πάλι σε καβγά. Η Βασιλική μοιράζεται με τον Παρασκευά και τη Φρύνη την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο Στέφανος δεν της έδωσε πίσω το δαχτυλίδι και συμπεραίνει ότι δεν θέλει πια να την παντρευτεί. Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στα παιδιά της ότι θα έρθει από Ιταλία ο Ορέστης να τους επισκεφτεί. Η Χριστιάνα, σε μια συζήτηση με τον Αντώνη, του εξηγεί πώς βρέθηκε τόσο ψηλά στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης από την Ιταλία. Ο Στέφανος αποφασίζει να ανανεώσει την πρόταση γάμου στη Βασιλική με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο στον οποίο συμμετέχουν και η Μαλένα με τη Στελλίτσα.

Η Ασπασία, συντετριμμένη από την απόφαση της κόρης της να πάει σε βουδιστικό μοναστήρι, κάνει ό,τι μπορεί για να την αποτρέψει. Στην Κρήτη, η αστυνομία ψάχνει το σπίτι του Τσιρλικάκη κι η Μαρουσώ φροντίζει να «φυτευτεί» κάτι που θα τον ενοχοποιήσει και θα ανοίξει το δρόμο για την

αθώωση του Μιχάλη. Ο Λυκούργος και η Χάιδω περνούν μια όμορφη και νοσταλγική βραδιά στην παραλία. Το πρωί, όμως, όλα γκρεμίζονται όταν η Χάιδω μαθαίνει ένα μυστικό που της έκρυψε. Ο Στέφανος μετακομίζει στο σπίτι της Βασιλικής και, μαζί με τις κόρες τους, προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Η Βασιλική, γεμάτη χαρά, ανακοινώνει στον Στάθη τα νέα, όμως η αντίδρασή του την «παγώνει». Η Χριστιάνα βρίσκει τρόπο να ξεμπλέξει τη Δάφνη από τους εκβιαστές, αλλά της λέει ψέματα για το πώς το κατάφερε, γιατί δεν θέλει να αποκαλύψει ότι εμπλέκεται με τη μαφία. Υπερπροστατευτική σε βαθμό παρεξηγήσεως γίνεται η Αριάδνη και, για πρώτη φορά, δημιουργείται μεγάλη ένταση με την Ισμήνη. Ο Στάθης κι ο Παυλής πιάνονται στα χέρια για χάρη της Ερωφίλης. Όταν ο Αντώνης μπαίνει ανάμεσά τους για να τους χωρίσει, ζητάει να μάθει τι συνέβη και τότε όλα κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

