Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων και να καταγράφονται πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm. Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην Αττική μέχρι και τις 07:00 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής 05/12/2025.