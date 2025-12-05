Επίθεση στη Θάσο δέχθηκε μια 50χρονη γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ο 55χρονος άνδρας φέρεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Αλβανία την 1η Δεκεμβρίου, με σκοπό να εντοπίσει την πρώην σύζυγό του. Μετά την άφιξή του, ταξίδεψε στη Θάσο όπου την αναζήτησε στο νησί.

Όταν τελικά την εντόπισε σε ένα μίνι μάρκετ, της επιτέθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ακινητοποίησε και, παρά την προσπάθειά της να αντισταθεί, της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στο κεφάλι και στο σώμα με σουγιά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τελικά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα τον δράστη και τον συνέλαβε. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο σουγιάς που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.