Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου στη Χερσόνησο Κρήτης, γύρω στις 22:30, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο αφορά ζευγάρι αλλοδαπών που εργάζονται «σεζόν» στον τουριστικό τομέα. Κατά τη διάρκεια έντονου καβγά, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε τη σύντροφό του από τα μαλλιά και να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, προσέφυγε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα για περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του επεισοδίου, ενώ η υπόθεση, σύμφωνα με το zarpanews, έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.