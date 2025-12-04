Η China Eastern Airlines ανακοίνωσε την έναρξη της μεγαλύτερης σε απόσταση απευθείας πτήσης παγκοσμίως, εγκαινιάζοντας ένα νέο δρομολόγιο που καλύπτει περίπου 20.000 χιλιόμετρα. Η διαδρομή ενώνει τρεις ηπείρους και η διάρκεια του ταξιδιού κυμαίνεται από 25 έως 29 ώρες.

Η πτήση MU745 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης με προορισμό το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και τελικό προορισμό το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδρομή διασχίζει το Ανατολικό και το Δυτικό Ημισφαίριο, καθώς και το Βόρειο και το Νότιο, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ ως η μεγαλύτερη «one-way» πτήση.

Εκτός από τη μεγάλη απόσταση, το νέο δρομολόγιο μειώνει πάνω από τέσσερις ώρες τον συνολικό χρόνο ταξιδιού μεταξύ Κίνας και Νότιας Αμερικής. Η γραμμή θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα με πτήσεις μετ’ επιστροφής.

Νέος «νότιος διάδρομος» πάνω από τον Ειρηνικό

Η China Eastern εξηγεί ότι μέχρι σήμερα οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Κίνας και Νότιας Αμερικής απαιτούσαν ενδιάμεσες στάσεις, λόγω του μεγάλου μήκους των διαδρομών και των περιορισμών των αεροσκαφών. Η νέα διαδρομή ακολουθεί ένα «νότιο πέρασμα» με στάση στο Όκλαντ, αντί του προηγούμενου «βόρειου διαδρόμου» μέσω Ευρώπης ή Βόρειας Αμερικής.

Με τη νέα αυτή επιλογή, ο συνολικός χρόνος ταξιδιού μειώνεται από περίπου 30 σε 25 ώρες, ενώ οι ανταποκρίσεις γίνονται πιο άμεσες και αποδοτικές. Το ταξίδι της επιστροφής, ωστόσο, φτάνει τις 29 ώρες.

Το δρομολόγιο καλύπτει το κενό των απευθείας συνδέσεων από τη Σαγκάη προς μεγάλες πόλεις της Νότιας Αμερικής, δημιουργώντας έναν νέο άξονα πτήσεων πάνω από τον Ειρηνικό. Η εταιρεία κάνει λόγο για μια «νότια λεωφόρο» που ενισχύει τη συνδεσιμότητα ανάμεσα στις τρεις ηπείρους και αναμορφώνει τους χάρτες του διεθνούς αεροπορικού ταξιδιού.