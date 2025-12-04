Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε για «διαφθορά» και «ευτελισμό των θεσμών». Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται «μια νέα αξιόπιστη προοδευτική διακυβέρνηση» και κάλεσε σε πολιτική αλλαγή με κοινωνικό πρόσημο.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην κατάσταση της ελληνικής υπαίθρου, κάνοντας λόγο για «κατάρρευση του αγροτικού τομέα» και αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση. Όπως είπε, «η Βουλή δεν μπορεί να μένει αμέτοχη όταν η κοινωνία και η οικονομία βρίσκονται σε κρίση».

Επικρίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφθορά

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «κορυφή του παγόβουνου», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει το κράτος «σε λάφυρο και εργαλείο εξυπηρετήσεων». Επεσήμανε πως «οι γαλάζιες ακρίδες και το φαγοπότι στις ενισχύσεις» αποτελούν πολιτική επιλογή και όχι τυχαίο φαινόμενο, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κρύβεται» και «ναρκοθετεί τις λειτουργίες της Βουλής».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ενώ οι αγρότες βιώνουν «φτωχοποίηση, εξαθλίωση και εγκατάλειψη». Αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων, στην έλλειψη εργατών γης και στην αύξηση του κόστους παραγωγής, σημειώνοντας ότι «οι αγρότες δεν μπορούν να σπείρουν για την επόμενη χρονιά».

Στήριξη στα αιτήματα των αγροτών

«Οι αγρότες δεν είναι μόνοι τους», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα αιτήματά τους. Όπως είπε, ο αγώνας τους αφορά την επάρκεια και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, αλλά και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Επισήμανε ότι οι κινητοποιήσεις στρέφονται και κατά της διαφθοράς, καθώς «κλάπηκαν τα χρήματα των τίμιων αγροτών».

Παρουσίασε επίσης τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως το ειδικό αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα, την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, την εξάμηνη αναστολή ΦΠΑ στα τρόφιμα και τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους. «Θέλουμε αγρότες αξιοπρεπείς, όχι ζητιάνους για επιδοτήσεις», υπογράμμισε.

Αντιπαράθεση για τα ΕΛΤΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχωρά σε «σχέδιο ερήμωσης της υπαίθρου» με το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, μεταξύ αυτών και κερδοφόρων, όπως είπε. Υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή «εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα» και στερεί από τους πολίτες βασικές υπηρεσίες.

Κριτική στο νομοσχέδιο για τα λιμάνια και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «χάος αρμοδιοτήτων» και «φωτογραφικές διατάξεις» που ενισχύουν τον έλεγχο του υπουργού. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «υποτέλεια» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει αποφάσεις «προς όφελος αμερικανικών εταιρειών» και όχι της χώρας.

Κάλεσμα για προοδευτική διακυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει «απονομιμοποιηθεί κοινωνικά» και ότι «όλες οι κοινωνικές ομάδες πλήττονται από τις πολιτικές της». Κάλεσε σε «ενωτική, προοδευτική δημοκρατική διέξοδο» και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να αποτραπεί «μια τρίτη καταστροφική θητεία της δεξιάς».

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αξιόπιστη προοδευτική διακυβέρνηση απέναντι στην κυβέρνηση της λαμογιάς και της διαφθοράς», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «η Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας».