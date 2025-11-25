Για θεσμική και οικονομική απαξίωση των Δήμων και «σχεδιασμένο στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι «αυτό που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι να μην υπάρχει Αυτοδιοίκηση», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση «δεν θέλει στα πόδια της την Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο Δημοκρατίας, γιατί δεν θέλει διεκδικήσεις, δεν θέλει άλλη άποψη». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ελεύθερες δημοκρατικές φωνές, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ενοχλούν αυτή την κυβέρνηση».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και υπερπλεονάσματα, αντί να δώσει τα 8 δισ. ευρώ που είναι νομοθετημένα στους Δήμους για τις λειτουργικές τους δαπάνες, επιλέγει να δίνει μόνο 2,5 δισ. ευρώ». Όπως τόνισε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα «οι πολίτες να έχουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής και υψηλότερα δημοτικά τέλη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξήγησε ότι όταν οι Δήμοι δεν χρηματοδοτούνται με το νομοθετημένο ποσό, «ο πολίτης θα έχει πιο βρόμικους δρόμους, λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες και ακριβότερα δημοτικά τέλη». Προειδοποίησε επίσης πως «το μάρμαρο θα το πληρώσει ο πολίτης», ο οποίος ήδη επιβαρύνεται από υψηλούς έμμεσους φόρους, ενώ «το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί και η κοινωνική συνοχή θα αμφισβητηθεί».

Αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία», ενισχύοντας παράλληλα τους πόρους της Αυτοδιοίκησης μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» και ξεκινώντας τη στελέχωση των Δήμων με την προκήρυξη 3Κ.

Τόνισε ακόμη ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει πόρους στην Αυτοδιοίκηση και να έχει ισχυρή Αυτοδιοίκηση», επιδιώκοντας, όπως είπε, «δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω». Κατήγγειλε επίσης περιπτώσεις δημάρχων που, επειδή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, έχουν αποκλειστεί από χρηματοδοτήσεις.

Η σύνθεση της συνάντησης

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν ο τομεάρχης Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης και ο συντονιστής του τμήματος Αυτοδιοίκησης Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Α’ αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Β’ αντιπρόεδρος και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο γενικός γραμματέας και δημοτικός σύμβουλος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, καθώς και τα μέλη Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Σίμος Δανιηλίδης, Ελευθέριος Ραβιόλος, Κώστας Ζαχαριάδης και Χρήστος Τεντόμας.