Το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω του παγκόσμιου πρωταθλητή πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη. Ο αθλητής τη μετέφερε στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και Φίλιππο Γκάνα, σηματοδοτώντας τη συμβολική σύνδεση Ελλάδας και Ιταλίας ενόψει των επικείμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Την έναρξη της Τελετής κήρυξε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου, δίνοντας το σήμα για το εντυπωσιακό χορευτικό «Gymnastics for All – The Woolves Team», που ενθουσίασε το κοινό με τη δυναμική του παρουσία.

Ακολούθως, η Klavdia ερμήνευσε ζωντανά το τραγούδι «Αστερομάτα», ενώ ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος απέδωσε με συγκίνηση τον Εθνικό Ύμνο της Ιταλίας, προσδίδοντας στο τελετουργικό μια αίσθηση διεθνούς ενότητας.

Η νεαρή τραγουδίστρια είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2024 με το ίδιο κομμάτι, κατακτώντας την 6η θέση στον μεγάλο τελικό. Με την εμφάνισή της στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη μελωδία που είχε αγαπηθεί από το ευρωπαϊκό κοινό.