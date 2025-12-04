Επιδείνωση θα παρουσιάσει από την Πέμπτη 4/12 ο καιρός από τα νοτιοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής όπως αναφέρει η πρόγνωση του meteo.gr/EAA, θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η ΕΜΥ στη βραδινή επικαιροποίηση του εκτάκτου σήμερα διευκρινίζει ότι δίνει στο νέο χαμηλό που δημιουργείται στη περιοχή μας την Παρασκευή την ονομασία #Byron που διατηρείται όλη την ημέρα.

Μιλώντας στα tanea.gr ο μετεωρολόγος – Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής είχαμε βροχές με ήπιο ρυθμό χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, όσο όμως τα βαρομετρικά πλησιάζουν τον ελληνικό χώρο θα αρχίσουν να δημιουργούνται συνθήκες πιο έντονης αστάθειας. Ειδικότερα όσον αφορά την Αττική είπε ότι από το μεσημέρι – απόγευμα αναμένεται ένταση των φαινομένων τα οποία μπορεί να διαρκέσουν έως και το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι λόγω των θεμάτων απορροής στην Αττική ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα και έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται προσοχή και στην Αθήνα. Σταδιακή ύφεση αναμένεται από το πρωί του Σαββάτου.

Την Πέμπτη 04/12 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6–8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.

Σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές και καταιγίδες η Κ.Μακεδονία με ιδιαίτερη προσοχή σε 4 περιφερειακές ενότητες

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές πολιτικής προστασίας σε περιφερειακές ενότητες και δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν από σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, όπως προειδοποίησε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναμένεται να επηρεάσουν πιο έντονα τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πιερίας και της Ημαθίας.

Μάλιστα, την Παρασκευή τα φαινόμενα προβλέπεται ότι θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα και για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, έθεσε από χθες 3/12 έως και το Σάββατο 6/12 την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καλώντας τις αρχές και τους πολίτες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις τέσσερις προαναφερόμενες περιφερειακές ενότητες.

Στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας, μετά τις σχετικές προειδοποιήσεις, η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου συγκάλεσε το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πιερίας, ώστε να συζητηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρησιακά φορέων «η ενεργοποίηση και ανάπτυξη όλου του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού και των αντίστοιχων μηχανικών μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, από την εκδήλωση των ακραίων φυσικών φαινομένων που πρόκειται να πλήξουν την Πιερία καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου με την δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής».

Οι πολίτες στην Κεντρική Μακεδονία καλούνται να λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους.

Ποιες περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του και προσθέτει:

Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων.

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο τοπικές, αλλού γενικευμένες, αλλού πιο εξασθενημένες, αλλού ισχυρές. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα για τοπικά ή ακόμη και εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα :

– Επτάνησα

– Δυτική Ήπειρος

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος

– Αττική & Βοιωτία

– Κεντρική και Νότια Εύβοια

– Τμήμα των Σποράδων

– Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία

– Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας

– Μαγνησία

– Μέρος των Κυκλάδων

– Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

– Δωδεκάνησα

– Δυτική και Νότια Κρήτη

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

* Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

* Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

* Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

* Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

* Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

* Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

* Επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

* Καθαρισμός φρεατίων, ρεμάτων και αγωγών απορροής, όπου δεν έχει ήδη γίνει.

* Έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

* Περιπολίες & έλεγχοι σε σημεία που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει πλημμυρικά επεισόδια.

* Συνεχής συνεργασία με Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Τροχαία και ΔΕΔΔΗΕ.

* Ειδική μέριμνα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και ευάλωτες ομάδες.

* Απαγόρευση ή περιορισμός διέλευσης σε επικίνδυνα σημεία, όπου η κατάσταση επιδεινωθεί.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός. Θα είναι μια κακοκαιρία που συχνά βιώνουμε, όμως τοπικά ενδέχεται να αποδειχθεί σοβαρή.

Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση, δεν πλησιάζουμε ρέματα, δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν νερό, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας κάτω από δέντρα και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Κλείνοντας :

Η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διαδοχικά υδρολογικά διαμερίσματα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης φυσικών και τεχνητών απορροών, ειδικά όταν οι υποδομές αποστράγγισης λειτουργούν οριακά. Στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, η αξιολόγηση του κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στη Μετεωρολογική πρόγνωση, αλλά ενσωματώνει την τρωτότητα των τοπικών συστημάτων, την παλαιότητα των δικτύων και την ανθρωπογενή επιβάρυνση του χώρου.

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο μια περιοχή, ένας πληθυσμός ή μια υποδομή μπορεί να υποστεί ζημιά όταν εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο.

Η προσέγγιση ‘risk-based preparedness’ (προετοιμασία με βάση τον ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, όχι με βάση το ένστικτο ή το “τι έγινε παλιά”) απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επεισόδια σαν το προσεχές, η έγκαιρη αναγνώριση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, η συστηματική συλλογή δεδομένων πεδίου και η γρήγορη κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη μείωση των δυνητικών επιπτώσεων.

Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, όμως, με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε κακοκαιρίες.

Τι να προσέξουν οι αγρότες

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει απευθυνόμενος προς τους αγρότες «να σας πω σε όλους τους τόνους ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς , χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έντονη κακοκαιρία θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 22 βαθμούς στα νότια νησιά.

Περιφερειακές προβλέψεις

Στη Μακεδονία, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Στη Θράκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το απόγευμα, φέρνοντας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, με ανέμους έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 21 βαθμούς. Αντίστοιχα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα θα είναι έντονα από τη Χίο και νοτιότερα.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με άνεμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς.

Επιδείνωση από Παρασκευή

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) αναμένονται σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Εύβοια και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Εξασθένηση το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα ισχυρών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.