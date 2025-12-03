Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε «ίδια παντιέρα παλληκαρισμών» τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη» για πόλεμο με την Ευρώπη, υποβαθμίζοντας τη ρητορική έντασης της Μόσχας.

Από την πλευρά της, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ κάλεσε τον Πούτιν να «σταματήσει τους λεονταρισμούς» προσερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει πεντάωρες συνομιλίες στη Μόσχα με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές», ωστόσο παραδέχθηκε ότι δεν υπήρξε πρόοδος προς την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Πούτιν είχε κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου ότι σαμποτάρουν τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Απέρριψε δε ως απαράδεκτες τις αλλαγές που πρότειναν η Ουκρανία και η Ευρώπη στο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Ευρώπη τροποποίησε τις προτάσεις με «απαιτήσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία», μπλοκάροντας έτσι την ειρηνευτική διαδικασία και επιρρίπτοντας στη Μόσχα ευθύνες για το αδιέξοδο.

Αντιδράσεις από το Λονδίνο

Ο Στρίτινγκ σημείωσε ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε: «Αν (…) ξαφνικά θελήσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αμέσως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Μιλώντας στο Sky News, πρόσθεσε πως οι δηλώσεις του Πούτιν αποτελούν «την ίδια παντιέρα παλικαρισμών που έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο Πούτιν». Υπογράμμισε επίσης την ειρωνεία του να κατηγορεί η Μόσχα τους Ευρωπαίους για πολεμοχαρή συμπεριφορά, «όταν αυτό που κάνει στην Ουκρανία είναι τόσο σοβαρό».

Ο Βρετανός υπουργός υπογράμμισε ότι το Λονδίνο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την απειλή από τη Ρωσία και δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην άμυνα.

Στήριξη στην Ουκρανία

Η Κούπερ κάλεσε τον Πούτιν να «σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία», ανακοινώνοντας παράλληλα πρόσθετη βρετανική βοήθεια ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών προς την Ουκρανία για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του ρωσικού στρατού.

Η υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «δύο πρόεδροι επιδιώκουν την ειρήνη – ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ζελένσκι», ενώ κατηγόρησε τον Πούτιν ότι συνεχίζει να κλιμακώνει τη σύγκρουση. Κάλεσε τον Ρώσο ηγέτη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, προς όφελος της ασφάλειας της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα ήταν «εποικοδομητικές», χωρίς ωστόσο να σηματοδοτήσουν πρόοδο στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Όπως είπε, «ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις φαίνονται λίγο πολύ αποδεκτές, αλλά πρέπει να συζητηθούν» και η διαδικασία «θα συνεχιστεί».