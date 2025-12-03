Πριν από 33 χρόνια, στις 3 Δεκεμβρίου 1992, ο 22χρονος μηχανικός λογισμικού Νιλ Πάπγουορθ έγραψε ιστορία στέλνοντας το πρώτο SMS από υπολογιστή σε κινητό τηλέφωνο, στη Μεγάλη Βρετανία. Η στιγμή αυτή θεωρείται ορόσημο για την εξέλιξη της ψηφιακής επικοινωνίας.

Την εποχή εκείνη, ο Πάπγουορθ εργαζόταν στη βρετανική-γαλλική εταιρεία πληροφορικής Sema Group Telecoms, η οποία ανέπτυσσε ένα Κέντρο Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (SMSC) για τη Vodafone UK. Ο στόχος ήταν τα σύντομα μηνύματα να χρησιμοποιούνται ως υπηρεσία τηλεειδοποίησης.

Αφού εγκατέστησε το νέο σύστημα σε εγκατάσταση δυτικά του Λονδίνου, ο Πάπγουορθ κάθισε στον υπολογιστή του και έστειλε ένα απλό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο τύπου Orbitel 901 του Ρίτσαρντ Τζάρβις, διευθυντή της Vodafone, ο οποίος βρισκόταν σε χριστουγεννιάτικο εταιρικό πάρτι.

Ξαφνικά, στην οθόνη του κινητού του Τζάρβις εμφανίστηκε το μήνυμα: «Merry Christmas». Εκείνη την εποχή, ωστόσο, δεν μπορούσε να απαντήσει, καθώς τα κινητά τηλέφωνα δεν υποστήριζαν ακόμη αποστολή μηνυμάτων.

Λίγο αργότερα, ο Πάπγουορθ ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το πάρτι ότι το μήνυμα είχε φτάσει επιτυχώς στον παραλήπτη του. Το μήνυμα στάλθηκε μέσω του δικτύου GSM της Vodafone, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής στην επικοινωνία.

Όπως είχε δηλώσει αργότερα ο Πάπγουορθ στο BBC, «Δεν μου φάνηκε καθόλου σημαντικό. Για μένα ήταν απλώς να ολοκληρώσω τη δουλειά μου και να διασφαλίσω ότι το λογισμικό λειτουργούσε σωστά».

Από την καινοτομία στην καθημερινή συνήθεια

Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη δυναμική που θα αποκτούσε το SMS. Αρχικά αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι ο περιορισμός των 160 χαρακτήρων δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες επικοινωνίας των χρηστών.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια, τα σύντομα μηνύματα έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ιδιαίτερα στους νέους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές του 2000, η χρήση του SMS εκτοξεύτηκε παγκοσμίως, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν.

Το 1993, η φινλανδική εταιρεία Nokia παρουσίασε το πρώτο κινητό τηλέφωνο που υποστήριζε αποστολή SMS, αν και αρχικά τα μηνύματα μπορούσαν να σταλούν μόνο εντός του ίδιου δικτύου.

Η διάδοση του SMS ενισχύθηκε με την εισαγωγή του συστήματος προγνωστικής πληκτρολόγησης Tegic (T9) και των προπληρωμένων προγραμμάτων, τα οποία δεν χρέωναν τα μηνύματα και στόχευαν κυρίως στους νέους χρήστες.

Η επίδραση στη γλώσσα και την επικοινωνία

Το SMS δεν άλλαξε μόνο τις συνήθειες επικοινωνίας αλλά και τη γλώσσα. Δημιούργησε νέες συντομογραφίες, αργκό και emoticons, ενώ διαμόρφωσε έναν διαφορετικό ρυθμό γραπτής έκφρασης, λόγω της πληκτρολόγησης μέσω αριθμητικού πληκτρολογίου.

Παράλληλα, εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο για ειδοποιήσεις, τραπεζικές συναλλαγές και επικοινωνία κρίσιμων υπηρεσιών. Μέχρι το 2010, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, αποστέλλονταν 200.000 μηνύματα κειμένου κάθε λεπτό παγκοσμίως.

Από το 2012 και μετά, η χρήση του SMS άρχισε σταδιακά να μειώνεται, καθώς εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων κατέκτησαν τη θέση του. Ωστόσο, το πρώτο μήνυμα του Πάπγουορθ παραμένει σύμβολο μιας εποχής που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε.