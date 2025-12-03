Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Εμανουέλ Μακρόν με τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να βρεθούν το ουκρανικό ζήτημα, καθώς και οι οικονομικές σχέσεις Κίνας – Ευρώπης και ειδικότερα της Κίνας με τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί από σήμερα τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο, την τέταρτη του την τελευταία οκταετία.

Η επίσκεψη έχει διμερή χαρακτήρα, καθώς ο Μακρόν δεν συνοδεύεται αυτή τη φορά από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη επίσκεψή του.

Σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένει από την Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και χώρα με στενές σχέσεις με τη Ρωσία, να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Κινέζος πρόεδρος, αν και διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και δεν έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η γαλλική πλευρά θα θεωρούσε επιτυχία την εξασφάλιση μιας δέσμευσης από το Πεκίνο ότι δεν θα προμηθεύει τη Ρωσία με προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το εμπορικό ισοζύγιο και οι επενδύσεις

Σε οικονομικό επίπεδο, οι διαβουλεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στο μεγάλο ευρωπαϊκό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Κίνα, το οποίο ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ. Για τη Γαλλία, το έλλειμμα ανέρχεται στα 47 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 46% του συνολικού εμπορικού ελλείμματός της.

«Το ζητούμενο είναι πώς θα πειστούν οι Κινέζοι να καταναλώνουν περισσότερα και να εξάγουν λιγότερα, ώστε οι Ευρωπαίοι να παράγουν και να αποταμιεύουν περισσότεροι», δήλωσε διπλωματικός σύμβουλος της Γαλλικής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας ότι «οι σύγχρονοι δρόμοι του μεταξιού δεν μπορούν να είναι μονής κατεύθυνσης». Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Κίνα.

Ανθρώπινα δικαιώματα και Ταϊβάν

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μακρόν σκοπεύει να θέσει στον Σι Τζινπίνγκ και θέματα που αφορούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ καθώς και την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων με την Ταϊβάν. Ωστόσο, το Πεκίνο θεωρεί τα ζητήματα αυτά ως «εσωτερικές υποθέσεις» και απορρίπτει κάθε εξωτερική παρέμβαση.

