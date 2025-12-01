Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. Η Λέβιτ αναφέρθηκε στις «καλές συνομιλίες» που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη», σημείωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι οι χθεσινές συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν «πολύ θετικές».

Περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία και είχε συνταχθεί χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν το Κίεβο. Μετά τις αντιδράσεις, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε τροποποιήσεις του σχεδίου σε συνεργασία με την Ουκρανία και τους ευρωπαίους εταίρους, ενώ νέα επεξεργασία του έγινε στη Φλόριντα.

Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις αμερικανοουκρανικές συνομιλίες «παραγωγικές». Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι «ακόμη υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε επίσης αισιοδοξία, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό της σύρραξης. Παράλληλα, τόνισε ότι το Κίεβο δεν βρίσκεται σε ισχυρή θέση, λόγω πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς.

Οι δηλώσεις Μακρόν και η στάση της Ευρώπης για την Ουκρανία

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «σήμερα δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο για τα εδαφικά ζητήματα» και ξεκαθάρισε πως αυτά μπορούν να οριστικοποιηθούν μόνο από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Τόνισε επίσης ότι οι συνομιλίες για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και τις εγγυήσεις ασφαλείας βρίσκονται ακόμη «σε προκαταρκτικό στάδιο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται να αξιοποιήσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά αποθεματικά για τη χρηματοδότηση δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, εξαιτίας της αντίστασης του Βελγίου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε το Παρίσι σε ένδειξη ευρωπαϊκής στήριξης, ενώ δέχεται πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Ο ίδιος ανέφερε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ έχει «βελτιωθεί», αλλά τόνισε πως «η διαδικασία δεν έχει τελειώσει» και ότι «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το σύνταγμα της Ουκρανίας δεν του επιτρέπει να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία και υπογράμμισε πως κάθε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία της χώρας του. «Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά ανθεκτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά «να μην ξεκινήσει ο επόμενος», επιμένοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την επιθετικότητά της.

Η στάση των ΗΠΑ και οι αντιδράσεις της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θέλει πρώτα μια ειρηνευτική συμφωνία πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας. Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που εκπόνησαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, απέκλειε το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η σύνοδος κορυφής Μακρόν–Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Γουίτκοφ, στενού συμμάχου του Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η επίσκεψη «θα είναι πολύ χρήσιμη» και θα επικεντρωθεί στη χάραξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Η προειδοποίηση της Κάλας

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η πίεση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία για αποδοχή ενός άνισου ειρηνευτικού σχεδίου μπορεί να ενθαρρύνει τη ρωσική επιθετικότητα. «Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην πιο αδύναμη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, όταν η Ουκρανία παραδοθεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά από συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, ενώ μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται στη Μόσχα για νέες διαπραγματεύσεις. Η Κάλας εκτίμησε ότι οι συνομιλίες αυτές μπορεί να αποδειχθούν «καθοριστικές».

Η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς το αρχικό αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, που συντάχθηκε με τη συμβολή της Μόσχας, περιλάμβανε σημαντικές παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, όπως την παραίτηση της Ουκρανίας από εδάφη και τον αποκλεισμό της από τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.