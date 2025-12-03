Προβλήματα παρατηρήθηκαν στον ήχο στην αρχή της μετάδοσης της εκδήλωσης της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώτο ομιλητής Αντώνης Λιάκος ακούστηκε με διακοπές. Εντονα διαμαρτυρήθηκαν οι πολίτες στη σελίδα του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook.
Προβλήματα παρατηρήθηκαν στον ήχο στην αρχή της μετάδοσης της εκδήλωσης της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώτο ομιλητής Αντώνης Λιάκος ακούστηκε με διακοπές. Εντονα διαμαρτυρήθηκαν οι πολίτες στη σελίδα του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook.
|Σπίτι Μου 2: Αντί για 20.000 νέους δανειολήπτες παλαιών κατοικιών, θα μπορούσαμε να έχουμε 19.704 νέους ιδιοκτήτες νεόδμητων κατοικιών
|Χρέη στην εφορία: Στα 7,25 δισ. ευρώ οι φόροι που δεν πληρώθηκαν το 10μηνο του 2025
|Νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου: Ποιοι δεν θα δουν αύξηση και γιατί – Τι αλλάζει στην εισφορά αλληλεγγύης
|Νέα ευκαιρία για παππούδες και γιαγιάδες: Φροντίζουν τα εγγόνια και αμείβονται έως 500 ευρώ
|Νέοι κανόνες για διαθήκες στα γηροκομεία: Τι αλλάζει για ηλικιωμένους και κληρονόμους
|«Χαστούκι» στους νέους: Σύνταξη μόλις 800 ευρώ μετά από 44 χρόνια εργασίας
Τα tanea.gr παρουσιάζουν την πρώτη εικόνα από την αίθουσα της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Οι πρώτες επτά σειρές του Θεάτρου Παλλάς είναι δεσμευμένες ενώ το φόντο της παρουσίασης είναι πολύχρωμο με τις λέξεις ΙΘΑΚΗ και ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ να κυριαρχούν.
Θερμή υποδοχή του πρώην πρωθυπουργού από τους παρευρισκόμενους - «Αλέξη μπροστά να φύγει η δεξιά»
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μέγαρο της Βουλής, την πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, πραγματοποίησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ. Την κ. Γκιλφόιλ, η οποία συνοδευόταν, κάτω από αυστηρότατα μέτρα, από τους άνδρες ασφαλείας της, υποδέχτηκε στις 2:30 μμ, στην είσοδο της Βουλής από τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας […]
Κοντά στα 500 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους αγρότες αυτή την εβδομάδα όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι. Όπως είπε, το περασμένο Σαββατοκύριακο πληρώθηκαν η νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα σπάνιων φυλών και μέρος της βιολογικής γεωργίας ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του Μέτρου […]
Στη Βουλή έφτασε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρόεδρος της Βουλής κατά την υποδοχή της, της προσέφερε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Σημειώνεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έχει επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ έχει συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, […]