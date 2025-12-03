Προβλήματα παρατηρήθηκαν στον ήχο στην αρχή της μετάδοσης της εκδήλωσης της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώτο ομιλητής Αντώνης Λιάκος ακούστηκε με διακοπές. Εντονα διαμαρτυρήθηκαν οι πολίτες στη σελίδα του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook.