Για τη συμμετοχή του στη δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», την πορεία του στην πολιτική, την οικογένειά του, αλλά και την επιστροφή του στο θέατρο, μίλησε στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά ο Γιάννης Βούρος.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι προσπαθεί να «υπηρετήσει όσο καλύτερα μπορεί» το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, μέσα από τους στόχους και τις προθέσεις του, σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

«Θα ήθελα να είχα πει κάποια πράγματα στη μάνα και τον πατέρα μου, δεν πρόλαβα. Αλλά με τα παιδιά μου, με τη Λένα, μιλάμε και λέμε τα πιο σκληρά», είπε, αναφερόμενος στη σχέση του με την οικογένειά του.

Για την πολιτική και τη συγγραφή

Μιλώντας για τα δύο βιβλία που έχει γράψει, ο Γιάννης Βούρος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Λίγο πολύ τα ξέρω αυτά που γράφει, συμπορευτήκαμε για ένα διάστημα στη Βουλή και ξέρω τι θα διαβάσω, οπότε δεν έχει νόημα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με τα κοινά, έκανε λόγο για μια «γλυκόπικρη γεύση», χαρακτηρίζοντας την πολιτική του διαδρομή «καρδιογράφημα». Όπως είπε, η θητεία του ως Δημάρχου είχε μεγάλες ευθύνες, γεγονός που επηρέασε την καλλιτεχνική του πορεία.

«Σου αφήνει γλυκόπικρη γεύση μία ήττα στις εκλογές, όταν έχεις προδοθεί από άτομα με τα οποία συμπορεύτηκες και αισθάνεσαι ότι υπάρχει δούρειος ίππος στην παράταξη, παρά το έργο που έγινε…», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον γιο του και η διαφορετικότητα

Ο ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τον μεγάλο του γιο, τον Στέφανο, εξηγώντας ότι από τη γέννησή του και μετά ασχολήθηκε ενεργά με το «κίνημα» των ατόμων με αναπηρία. «Πάντα είχα μία ευαισθησία απέναντι στα άτομα που η κοινωνία θεωρεί περιθωριακά. Ο Στέφανος είναι μεγάλος δάσκαλος, είναι τρόπος ζωής να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να παίξουν τον δικό τους ρόλο στην κοινωνία», ανέφερε.

Η επιστροφή στην τηλεόραση και το θέατρο

Για τα χρόνια αποχής του από την τηλεόραση και το θέατρο, σχολίασε ότι «είναι σαν να κλείνεις ένα μαγαζί για πέντε χρόνια και να περιμένεις να σου ξανάρθει η πελατεία, όταν έχει πάει σε γύρω μαγαζιά».

Αναφερόμενος στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», όπου υποδύεται τον Πέτρο Νταγιάννο, δήλωσε τυχερός για την ευκαιρία να ενσαρκώσει έναν «κόντρα ρόλο». «Είναι παλιάς κοπής αρσενικό ο Νταγιάννος, αν και υπάρχουν χαραμάδες στον χαρακτήρα του», είπε, προσθέτοντας ότι ο κόσμος τον σταματά στον δρόμο για να του πει ότι «δεν τον χωνεύει». Όπως εξήγησε, «δικαιολογώ σε όλους τους ανθρώπους τις κακές τους πλευρές, γιατί δεν ξέρουμε πού εδράζονται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του στο θέατρο με την παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι, που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. «Δεν θέλω να ξανακάνω αντικατάσταση, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει. Σαν να σχοινοβατείς χωρίς δίχτυ ασφαλείας», υπογράμμισε.

Η συγκινητική αναφορά στον πατέρα του

Τέλος, ερωτηθείς σε ποιον άνθρωπο που δεν βρίσκεται πια στη ζωή θα ήθελε να μιλήσει για δέκα λεπτά, ο Γιάννης Βούρος απάντησε: «Νομίζω στον πατέρα μου. Είχαμε μία σχέση πολύ αντρική, χωρίς συναισθηματισμούς και τρυφερότητες». Όπως είπε, «την πρώτη αγκαλιά που έζησα από τον πατέρα μου, την έζησα όταν πήγα φαντάρος και με είδε με τη στολή και συγκινήθηκε».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιάννη Βούρου στο βίντεο που ακολουθεί: