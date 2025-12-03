Ο εορτασμός των πολιούχων προσφέρει μια «ανάσα» σε χιλιάδες μαθητές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, καθώς σε πολλές περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές σε τέσσερις δήμους της Αττικής λόγω της τοπικής αργίας προς τιμήν της Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα, Λυκόβρυση, Νέα Πέραμος, Αργυρούπολη και Αγία Βαρβάρα δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 4/12.

Πού αλλού θα κλείσουν σχολεία

Κλειστά σχολεία ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας θα υπάρχουν και σε Ρέθυμνο και Δράμα.

Επιπλέον, η 4η Δεκεμβρίου αποτελεί αργία και για την Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του Αγίου Σεραφείμ, με τα σχολεία της περιοχής επίσης να μη λειτουργούν.