Οι αγρότες στην Ήπειρο εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε νέα μπλόκα στους οδικούς άξονες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12:00 το μεσημέρι αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας–Άρτας στο ύψος του Λούρου. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα σημεία διαμαρτυρίας όσο χρειαστεί, έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, αγρότες της Άρτας προγραμματίζουν να βγουν στον κόμβο Κομποτίου, πριν την Ιόνια Οδό, στις 20:30. Την ίδια ώρα, στις 19:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι των Ιωαννίνων αναμένεται να κλείσουν εκ νέου τον κόμβο στο Καλπάκι.