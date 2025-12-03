Τα πλημμυρικά φαινόμενα και οι καταστροφές από την κακοκαιρία Adel που σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν προκαλέσει ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο, ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται.

Για το λόγο αυτό, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, θα συγκαλέσει έκτακτη διυπουργική σύσκεψη το μεσημέρι της Πέμπτης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας.

Η ανησυχία στην κυβέρνηση για τις επιπτώσεις της νέας κακοκαιρίας είναι μεγάλη μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπης Εκτίμησης Κινδύνου και του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η «κόκκινη προειδοποίηση» της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Ερχεται επεισόδιο ακραίας βροχόπτωσης Κατηγορίας 5

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από την Πέμπτη 04/12 από τα νοτιοδυτικά.

Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Την Πέμπτη 04/12 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Την Παρασκευή 05/12 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).