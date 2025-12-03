Η επικείμενη κακοκαιρία θέτει τον δήμο Αθηναίων σε 24ωρη επιφυλακή από το απόγευμα της Πέμπτης έως το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η Πολιτική Προστασία και οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές που θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας, ενώ κλιμάκια από τις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, τεχνικών έργων και τη δημοτική αστυνομία θα βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, κατά τις ώρες που αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, προτρέπει τους κατοίκους να μην καλύπτουν τα ανοίγματα των φρεατίων με αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν τη ροή των ομβρίων υδάτων. Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα ή φραγμένα φρεάτια, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066 ή μέσω της εφαρμογής Νovoville.

Παράλληλα, ο δήμος έχει ενημερώσει όσους πραγματοποιούν εργασίες εντός των ορίων του να απομακρύνουν άμεσα φερτά υλικά, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα από τη βροχόπτωση.

Μέριμνα για τους αστέγους

Η διεπιστημονική ομάδα street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) θα περιπολεί στους δρόμους, τα άλση και τα δασύλλια καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, προσεγγίζοντας αστέγους πολίτες και ενημερώνοντάς τους για τις διαθέσιμες δομές φιλοξενίας.

Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων (Αχαρνών & Λιοσίων) θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στέγη και φροντίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Κακοκαιρία – Η πρόγνωση των μετεωρολόγων

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και στην Αττική αναμένεται να πέσει μεγαλύτερος όγκος νερού από την κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδας, ξεπερνώντας συγκεντρωτικά ακόμα και τους 100-120 τόνους ανά στρέμμα. Σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη, οι ημέρες που θέλουν προσοχή στην πρωτεύουσα λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων, είναι από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η πρόβλεψη αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.