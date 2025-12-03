Το τρίτο κατά σειρά ιστορικό μυθιστόρημα του Μάνου Κουμεντάκη, με τίτλο «Το Ελληνιστικό Λυκόφως: Η άγνωστη Ιστορία» (εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη) παρουσιάζεται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 7μμ στην ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, αιθ. Γεώργιος Καράντζας (1ος όροφος).

Με το νέο του βιβλίο ο συγγραφέας φωτίζει μία ιστορική περίοδο που συνήθως μένει στην αφάνεια – μολονότι πολύ ενδιαφέρουσα – καθώς δεν διδάσκεται επαρκώς στα σχολικά εγχειρίδια. Ο Μάνος Κουμεντάκης ρίχνει περισσότερο φως στην εποχή μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου, όταν τα ελληνιστικά κράτη ευρισκόμενα σε περίοδο παρακμής συγκρούονται με την ανερχόμενη δύναμη της ρωμαϊκής δημοκρατίας.

Περιγράφει την επικράτηση της Ρώμης και ακολούθως την εμφάνιση του λαμπρού ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Το βιβλίο του αφορά δηλαδή την αλληλεπίδραση και το «πάντρεμα» του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού πολιτισμού που άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Η αφήγηση του Μάνου Κουμεντάκη γίνεται με γλαφυρό τρόπο, με τη «συμμετοχή» στην αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων, μίας μεικτής ελληνορωμαϊκής οικογένειας, η οποία εμπλέκεται στη σύγκρουσή Ελληνιστικών κρατών – Ρώμης. Οι περιπέτειές της παρουσιάζουν στον αναγνώστη με ζωντάνια όσα συμβαίνουν σε διάρκεια δύο αιώνων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ Περικλής Βαλλιάνος και ο ιστορικός Ιωάννης Φίλανδρος καθώς και ο συγγραφέας.

Την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» Μάνος Χαραλαμπάκης.

Το ελληνιστικό λυκόφως – Η άγνωστη ιστορία

Έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου τα ελληνιστικά κράτη, που διανύουν περίοδο παρακμής, έρχονται αντιμέτωπα με την ανερχόμενη δύναμη της ρωμαϊκής δημοκρατίας που εποφθαλμιά τα πνευματικά και υλικά αγαθά τους. Η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη και διαρκεί δύο αιώνες μέχρι την πλήρη επικράτηση της Ρώμης. Κορυφαίο επακόλουθό της ένας νέος και θαυμαστός πολιτισμός, ο ελληνορωμαϊκός, που αφήνει το ανεξίτηλο και διαχρονικό στίγμα του στην ανθρωπότητα. Μια μεικτή ελληνορωμαϊκή οικογένεια εμπλέκεται στη σύγκρουσή τους και οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις της στην ελληνιστική οικουμένη μάς παρουσιάζουν γλαφυρά τα γεγονότα της εποχής.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

O Μάνος Κουμεντάκης γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς με καταγωγή από την Κρήτη. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά (Μaster of Arts) στο Πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας. Εργάστηκε στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος και κατόπιν στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, διευθύνοντας το γραφείο του ομίλου στο Λονδίνο για δέκα χρόνια. Κατόπιν εργάστηκε στις Βρυξέλλες ως Directeur της Eurocontrol.

Τέλος, εργάστηκε στη Γερμανία ως Financial Controler στην Eumetsat. Επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από σχεδόν τριάντα χρόνια στο εξωτερικό και επιδόθηκε στην αγαπημένη από τα παιδικά του χρόνια μελέτη της Ιστορίας και ιδιαίτερα των περιόδων της ελληνικής Ιστορίας που παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Τα προηγούμενα ιστορικά του μυθιστορήματα με τίτλο: Έλληνας και Φράγκος – Η Άγνωστη Ιστορία και Οι Σελευκίδες – Η Άγνωστη Ιστορία κυκλοφορούν επίσης από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη

Info:

Πού: ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, αιθ. Γεώργιος Καράντζας (1ος όροφος).

Πότε: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, 7μ.μ.