Το Elroq αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της μάρκας που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav σε μια εξαιρετικά ευέλικτη γραμμή παραγωγής, όπου συνυπάρχουν ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα.

Το Elroq και το Enyaq, ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε πλατφόρμα MEB, παράγονται στην ίδια γραμμή με το Octavia με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτή η μοναδική ευελιξία επιτρέπει στη Skoda Auto να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε μεταβολές της ζήτησης και να διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

Ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Παραγωγή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, δήλωσε: «Η παραγωγή 100.000 Elroq σε λιγότερο από έναν χρόνο σειριακής παραγωγής αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα για όλη την ομάδα μας. Αντικατοπτρίζει την εντατική προετοιμασία και τις στοχευμένες προσαρμογές στις παραγωγικές μας διαδικασίες. Από την πρώτη στιγμή αξιοποιήσαμε στο έπακρο την ευελιξία της κοινής γραμμής για ηλεκτρικά και συμβατικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην εξαιρετική ανταπόκριση των πελατών, που αναδεικνύει την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η Skoda.»

Στο πρώτο εννεάμηνο του 2025, η Skoda Auto παρέδωσε σχεδόν 120.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, τόσο το Elroq όσο και το Enyaq βρέθηκαν στο Top 10 των πιο δημοφιλών ηλεκτρικών μοντέλων, με το Elroq να καταλαμβάνει τη 2η θέση και το Enyaq την 6η.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από την αναγνώριση της διεθνούς επιτροπής του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία.