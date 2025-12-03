Ο Λάντο Νόρις συνεχίζει να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, μετά το γκραν πρι στο Κατάρ και τη αναπάντεχη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, που παραμένει «ζωντανός» για την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου.

Πλεον, η μάχη θα συνεχιστεί στον τελευταίο γύρο της χρονιάς, στο Αμπου Ντάμπι, όπου ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος (Λάντο Νόρις) θα πρέπει να τα δώσει όλα, ώστε να μην γίνει η μεγάλη ανατροπή και χαρίσει τη νίκη στον Ολλανδό. Ειδικότερα, η μάχη για τον τίτλο της F1 περνάει στον τελευταίο γύρο της σεζόν, που θα είναι και ο πιο συγκλονιστικός, με το Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι να σηκώνει το βάρος για την ανάδειξη του φετινού νικητή την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον τίτλο στον προτελευταίο αγώνα στο Κατάρ και πηγαίνει στον τελικό γύρο με προβάδισμα 12 βαθμών από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Φερστάπεν κατάκτησε, την έβδομη νίκη του τη φετινή σεζόν, ισοφαρίζοντας τους Νόρις και Πιάστρι.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε το στρατηγικό λάθος της McLaren στον έβδομο γύρο με το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Ποια είναι τα σενάρια για την φετινή κατάκτηση του τίτλου; Αν ο Νόρις κερδίσει στο Αμπου Ντάμπι, κατακτά το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, ανεξάρτητα σε ποια θέση θα τερματίσουν οι Φερστάπεν και (ο ομόσταβλος του ) Όσκαρ Πιάστρι.

Ακόμη και αν ο Νόρις τερματίσει στο βάθρο, είτε στη δεύτερη, είτε στην τρίτη θέση πίσω από τους δύο αντιπάλους του, αυτό αρκεί για να κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Πότε κερδίζει τον τίτλο ο Φερστάπεν; Αν ο Ολλανδός κερδίσει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και ο Νόρις δεν ανέβει στο βάθρο! Συνέχεια αγωνίας, λοιπόν, στο Αμπου Ντάμπι, στην πίστα των 5,2 χλμ όπου οι 20 πιλότοι θα διανύσουν συνολικά 306 χλμ!

Αλλωστε αυτή η πίστα έχει παράδοση στο να φιλοξενεί τα περισσότερα φινάλε της σεζόν από το 2009.