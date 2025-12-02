Εκατοντάδες υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους του Καράκας, απορρίπτοντας τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει της σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα τη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ, επικαλούμενες την ανάγκη καταπολέμησης των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική εδώ και μήνες. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βενεζουελάνο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί τη ρητορική κατά των ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» και να ελέγξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 68χρονος Ναρσίσο Τορεάλμπα, ένας από τους διαδηλωτές.

Από την πλευρά του, ο 54χρονος Σιρίλο Κασόρλα τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όποιον χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την εθνική μας κυριαρχία, ποτέ δεν θα ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας».

Κλιμάκωση της έντασης

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή περισσότερων από 20 σκαφών και τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων, χαρακτηριζόμενες ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θεωρεί «κλειστό» τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων από τουλάχιστον έξι αεροπορικές εταιρείες. Σε απάντηση, ο Μαδούρο ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας αυτών των εταιρειών στη χώρα.

Αντιδράσεις της κυβέρνησης Μαδούρο

«Αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση της χώρας μας, της εθνικής κυριαρχίας και των πόρων μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Χόρχε Ροντρίγκες, υπογράμμισε πως παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου, τα ψεύδη και τις συκοφαντίες», οι υποστηρικτές της κυβέρνησης θα συνεχίσουν τον αγώνα στους δρόμους για την υπεράσπιση της πατρίδας.