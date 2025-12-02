Το μείζον θέμα στην επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 18 και 19 Δεκεμβρίου, είναι να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης της Ουκρανίας ώστε να συνεχίσει να πολεμά απέναντι στη Ρωσία, για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια.

Μέχρι στιγμής δε και προκειμένου οι ηγέτες των «27» να μην αναγκαστούν να βρουν τα αναγκαία ποσά (κάπου 140 δισ.) φορολογώντας τους πολίτες τους – κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει ανεξέλεγκτες αντιδράσεις – έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους σε μια άλλη «δεξαμενή»: Τα κρατικά κεφάλαια που η Ρωσία είχε τοποθετήσει στην Ευρώπη πριν την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, τα οποία παραμένουν έκτοτε «παγωμένα».

Μέχρι στιγμής, βεβαίως, οι εταίροι δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Ισχυρίζονται δε ότι το βασικό εμπόδιο γι’ αυτό είναι η κυβέρνηση του Βελγίου (όπου έχει την έδρα του το Euroclear, στο οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κεφαλαίων), η οποία προβάλει βέτο, φοβούμενη ότι η χώρα θα βρεθεί εκτεθειμένη στις διεθνείς αγορές εάν αυτές θεωρήσουν ότι προχωρά σε κάποιου είδους κατάσχεση.

Αυτό το επιχείρημα, όμως, από σήμερα δεν ισχύει πλέον. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει επίσης αρνηθεί να παρέχει εγγυήσεις για να μπει χέρι στα συγκεκριμένα ποσά, με τη μορφή ενός «δανείου επανόρθωσης» των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των FT, η αιτιολογία που πρόβαλε η ΕΚΤ είναι πως μια τέτοια κίνηση – την οποία φέρεται να έχει προτείνει η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – «θα ισοδυναμούσε με την παροχή απευθείας χρηματοδότησης σε κυβερνήσεις, καθώς η κεντρική τράπεζα θα κάλυπτε τις χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις των κρατών-μελών».

Ο «δάκτυλος» Τραμπ

Πίσω από αυτό, φυσικά, κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο – ο «δάκτυλος» των ΗΠΑ. Κι αυτό για δύο λόγους: Αφενός, επειδή το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να χαλαρώσει ο «κορσές» που έχει φορέσει στο Κίεβο και τον Ζελένσκι, προκειμένου να τους υποχρεώσει να συνάψουν συμφωνία με τη Μόσχα. Αφετέρου, διότι οι Αμερικανοί έχουν βάλει επίσης στο μάτι τα ρωσικά κεφάλαια, όπως αποδεικνύει και η αρχική πρόταση των «28 Σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό που πρέπει να αναμένουμε, λοιπόν, είναι ότι το μπρα-ντε-φερ θα συνεχιστεί. Οι πληροφορίες φέρουν την Κομισιόν να ετοιμάζει εναλλακτική πρόταση, την οποία θα παρουσιάσει αύριο Τετάρτη στα κράτη-μέλη. Την ίδια στιγμή, όμως, το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο και των επαφών που έχει το δίδυμο των απεσταλμένων του Τραμπ, Ουίτκοφ και Κούσνερ, που σήμερα βρίσκεται στο Κρεμλίνο.

Το σίγουρο είναι πως μέχρι να φανεί φως στον ορίζοντα, οι ουκρανικές δυνάμεις θα έχουν χάσει και άλλο έδαφος στα πεδία των μαχών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τελική έκβαση του πολέμου.