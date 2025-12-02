Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας έγραψε ιστορία την Πέμπτη, όταν ο γιος της, βασιλιάς Φελίπε, της απένειμε το Περιδέραιο του Τάγματος του Χρυσόμαλλου Δέρατος. Ήταν η πρώτη φορά στα 600 χρόνια ύπαρξης του ιστορικού αυτού παρασήμου που το λαμβάνει βασίλισσα σύζυγος της Ισπανίας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι της Μαδρίτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 50 ετών από την αποκατάσταση της μοναρχίας μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.

Στην απονομή παρευρέθηκαν η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία, τιμώντας την πολυετή προσφορά της πρώην βασίλισσας προς το Στέμμα και τον ισπανικό λαό. Το Τάγμα του Χρυσόμαλλου Δέρατος, γνωστό και ως Badge of the Order of the Golden Toison, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και πιο τιμητικά ιπποτικά τάγματα της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1430 από τον Φίλιππο τον Αγαθό, δούκα της Βουργουνδίας, πέρασε στους Αψβούργους και τελικά στην ισπανική μοναρχία. Ο βασιλιάς Φελίπε είναι σήμερα ο μέγας διδάσκαλος του ισπανικού κλάδου του τάγματος.

Παραδοσιακά, το παράσημο απονέμεται σε Ισπανούς βασιλείς, διαδόχους, μέλη της αριστοκρατίας και ξένους ηγεμόνες. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του Βασιλικού Οίκου, περίπου 1.200 περιδέραια έχουν απονεμηθεί από την ίδρυσή του, κυρίως σε άνδρες. Ελάχιστες γυναίκες έχουν τιμηθεί, κυρίως βασίλισσες της Ισπανίας και της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των τιμηθέντων συγκαταλέγονται η βασίλισσα Ελισάβετ, η βασίλισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας και η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας.

Το ιστορικό παράσημο και η συμβολική του αξία

Το παράσημο που απονεμήθηκε στη βασίλισσα Σοφία φέρει βαθύ ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρει το The Royal Watcher, έχει τη μορφή δέρματος προβάτου και κρέμεται από περιδέραιο στολισμένο με πυρόλιθους σε σχήμα του γράμματος Β, προς τιμήν της Βουργουνδίας. Οι κρίκοι του φέρουν τις λατινικές φράσεις “Pretium Laborum Non Vile” («όχι ευτελής ανταμοιβή για τους κόπους») και “Non Aliud” («δεν θα έχω άλλο»). Παραδοσιακά, οι άνδρες το φορούν με κόκκινη κορδέλα, ενώ οι γυναίκες με φιόγκο.

Η αναγνώριση της προσφοράς της βασίλισσας Σοφίας

Ως η πρώτη βασίλισσα σύζυγος που λαμβάνει τη διάκριση, η Σοφία επιλέχθηκε «για την αφοσίωσή της στην υπηρεσία της Ισπανίας και του Στέμματος», όπως ανέφερε το παλάτι. Ανέβηκε στον θρόνο στις 22 Νοεμβρίου 1975, όταν ο σύζυγός της Χουάν Κάρλος Α’ στέφθηκε βασιλιάς μετά τον θάνατο του Φράνκο.

Ο πρώην μονάρχης δεν παρευρέθηκε στην τελετή, παραμένοντας πιστός στην απόφασή του να απέχει από θεσμικά καθήκοντα μετά την παραίτησή του και την αυτοεξορία του το 2014. Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής αυτής στιγμής για τη σύγχρονη ισπανική μοναρχία.