Η βασίλισσα Σοφία δεν ήταν μόνο η σεβάσμια φιγούρα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι τελευταίες αποκαλύψεις από τα βασιλικά ανάκτορα φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής της, τη φιλανθρωπία της, αλλά και μικρά μυστικά που λίγοι γνώριζαν.

Η Σοφία, γεννημένη ως Πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας και της Δανίας στις 2 Νοεμβρίου 1938, υπήρξε η βασιλική σύζυγος του Χουάν Κάρλος Α από τις 22 Νοεμβρίου 1975 έως την παραίτηση από τον θρόνο του συζύγου της στις 18 Ιουνίου 2014. Με την άνοδο του γιου της, Φιλίππου ΣΤ΄, στον ισπανικό θρόνο, η ισπανική κυβέρνηση με ειδικό νομοθέτημα (Βασιλικό Διάταγμα 470/2014) όρισε ότι ο Χουάν Κάρλος Α΄ και η Σοφία θα συνεχίσουν ισοβίως να φέρουν τους τίτλους του «βασιλιά» και της «βασίλισσας» αντίστοιχα. Πίσω από την επίσημη εικόνα, ωστόσο, κρυβόταν μια γυναίκα με έντονο κοινωνικό έργο και αφοσίωση στην εκπαίδευση, την υγεία και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πηγές από τα ανάκτορα, η βασίλισσα Σοφία διατηρούσε προσωπικά προγράμματα στήριξης παιδιών, ηλικιωμένων και μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Το πάθος της για το πράσινο και τη φύση την οδήγησε σε πρωτοβουλίες για δενδροφυτεύσεις και σχολικές δράσεις, ενθαρρύνοντας τους νέους να φροντίζουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, υπήρχαν στιγμές χαλαρής καθημερινότητας που λίγοι γνώριζαν: η αγάπη της για την κλασική μουσική, οι βόλτες στο βασιλικό κτήμα και οι προσωπικές επιστολές σε φίλους και οικογένεια που αποκαλύπτουν την τρυφερή πλευρά της.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η «μυστική ζωή» της βασίλισσας Σοφίας αναδεικνύει μια γυναίκα που, παρά τη δημόσια εικόνα και τις βασιλικές υποχρεώσεις, διατήρησε την ακεραιότητα, την ανθρωπιά και την αγάπη της για τον ελληνικό λαό.

Η βασίλισσα Σοφία παραμένει μια φιγούρα που εμπνέει και σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική δύναμη της βασιλικής ζωής κρύβεται στην προσφορά, την ταπεινότητα και τα μικρά, καθημερινά έργα αγάπης. Οι αποκαλύψεις αυτές από τα ανάκτορα φέρνουν στο φως όχι μόνο ιστορικά γεγονότα, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά μιας γυναίκας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ελλάδα.