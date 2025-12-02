Οδήγηση τον χειμώνα με χοντρά μπουφάν μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί οδηγοί. Σύμφωνα με προσομοίωση οπίσθιας σύγκρουσης με ταχύτητα μόλις 16 χλμ./ώρα, η ζώνη ασφαλείας πιέζει έντονα την κοιλιά και τα εσωτερικά όργανα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς ακόμη και σε μικρές συγκρούσεις.

Η αιτία είναι ότι η επένδυση του χειμερινού μπουφάν εμποδίζει τη ζώνη να εφαρμόσει σωστά στο σώμα. Αντί να ακουμπά στα οστά του ισχίου ή στους μηρούς, τοποθετείται ψηλότερα, πιέζοντας επικίνδυνα τα εσωτερικά όργανα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε απότομο φρενάρισμα.

Χωρίς μπουφάν, η ζώνη ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζει άνετα στους μηρούς, ειδικά στα παιδιά. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να αφαιρείται το μπουφάν πριν από τη χρήση της ζώνης. Αν είναι απαραίτητο να φορεθεί, η ζώνη πρέπει να περνά κάτω από την κοιλιακή χώρα, κοντά στους μηρούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα παιδικά καθίσματα, όπου η ζώνη πρέπει να εφαρμόζει απευθείας στο σώμα.

Κίνδυνοι και από άλλα χειμωνιάτικα ρούχα

Δεν αποτελούν μόνο τα χοντρά μπουφάν κίνδυνο για την ασφάλεια. Η γερμανική ένωση αυτοκινήτου ADAC επισημαίνει ότι καπέλα, κασκόλ και γάντια με επένδυση μπορούν να μειώσουν την ορατότητα ή το κράτημα στο τιμόνι. Οι δοκιμές πρόσκρουσης της ένωσης έδειξαν ότι ακόμη και μικρές λεπτομέρειες στην ένδυση επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν ογκώδη υποδήματα. Οι χοντρές μπότες δυσκολεύουν τον ακριβή έλεγχο των πεντάλ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Αν και δεν απαγορεύεται η χρήση μπουφάν, οι οδηγοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι μπορούν να αντιδρούν άμεσα σε κάθε περίσταση.

Οι συστάσεις της ADAC

Η ADAC προτείνει τη χρήση συστήματος προθέρμανσης του αυτοκινήτου πριν από την εκκίνηση, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη για βαριά ρούχα. Παρ’ όλα αυτά, συνιστάται οι οδηγοί να αφαιρούν το μπουφάν πριν μπουν στο όχημα ή, εναλλακτικά, να το τραβούν πάνω από τη ζώνη αφού πρώτα δεθούν. Μια ακόμη ασφαλής επιλογή είναι να οδηγούν με το μπουφάν ανοιχτό.